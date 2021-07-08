Украина выдвинет жесткие условия по «Северному потоку — 2»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский проведет серьезный разговор о «Северном потоке — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает издание «Главред».

«Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе «Северного потока-2», будет принципиальный разговор», — сказал он.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не изменит свою позицию о газопроводе.

По его словам, интересы Украины по данному вопросу должны быть учтены, так как «Северный поток — 2» «несет угрозу национальной безопасности» государства.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» от побережья России через Балтийское море до Германии достроен не будет.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.