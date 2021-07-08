В Москву прибыла делегация политофиса «Талибан»*

Делегация политического офиса запрещенной в России террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России)прибыла в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин.

«Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня», — сказал Шахин.

Делегация состоит из четырех человек, уточнил он в комментарии ТАСС. Возглавляет группу шейх Шахабуддин Делавар.

Ранее в разговоре с «Газетой.Ru» сенатор Владимир Джабаров допустил, что Москва в будущем может наладить отношения с «Талибан». По его словам, Россия готова взаимодействовать с любой законной властью Афганистана, в том числе с талибами, если они ей станут.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «руководители в Кабуле не очень хотят» создавать переходное правительство с талибами, что делает их более воинственными.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.