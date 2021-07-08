Володин назвал безответственным призыв МИД Франции не признавать «Спутник V»

Призыв Парижа не признавать российскую вакцину выдает истинные ценности властей Франции, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе», — написал Володин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российскую вакцину сертифицируют в Евросоюзе при отсутствии политических мотивировок. По его словам, Москва заинтересована в диалоге по COVID-сертификатам. Окончательное решение будет зависеть от «деталей», которые Россия готова обсуждать.

До этого госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заметил, что население Франции должно прививаться только одобренными в Евросоюзе препаратами. Он призвал страны ЕС «быть осторожными и сказать «нет» этим вакцинам».

В странах Евросоюза с 1 июля действует система COVID-сертификатов. Она существует трех видов: для полностью привитых людей, а также для переболевших или лиц с наличием отрицательного ПЦР-теста. Без соблюдения одного из этих условий в ЕС в настоящий момент попасть невозможно, и для россиян дополнительная трудность заключается в том, что Союз не признает вакцинированными тех, кто сделал прививку российским препаратом. Россия при этом остается лидером по количеству заявок на получение шенгенских виз.