Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Ираке в ночь на 8 июня подверглось ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что система противовоздушной обороны (ПВО) посольства среагировала на атаки, когда по территории дипмиссии были запущены две ракеты.

«Окрестности американского посольства в Багдаде были поражены двумя управляемыми ракетами. Система ПВО посольства отбросила одну управляемую ракету, а другая ракета упала за пределы охраняемой «зеленой зоны» в Багдаде», — сообщил корреспондент телеканала.

Накануне ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. По меньшей мере 14 ракет попали в авиабазу. Пока никто не взял на себя ответственность за авиаудары.