Сын Фургала подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

Антон Фургал, сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщается в публикации региональной избирательной комиссии в Instagram.

Как уточняется в сообщении комиссии, для того, чтобы зарегистрировать кандидата-самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному избирательном округу, необходимо предоставить 15 433 подписей избирателей, которые были будут собраны в границах избирательного округа.

По избирательному округу № 69 Хабаровского одномандатного избирательного округа документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца представил также Андрей Петров. Ранее он принимал участие в выборах депутатов Госдумы и губернатора Хабаровского края от партии «Зеленые».

Выборы в Госдуму пройдут 17—19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».