Талибан* намерен после ухода США из Афганистана заключить мир с правительством страны

Главы радикального исламистского движения Талибан (организация запрещена в России) планируют в течение месяца заключить мирное соглашение с официальным афганским правительством несмотря на то, что радикалы намереваются занять территории, которые покинули иностранные военные, в том числе из США. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждает агентство, сотни сотрудников афганских сил безопасности бежали в соседний Таджикистан в связи с наступлением Талибана, которое началось после того, как Соединенные Штаты покинули свою главную афганскую базу Баграм.

«Хотя мы (Талибан) имеем преимущество на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу», — заявил официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Комментируя позицию Талибана о планах подписать мирное соглашение с афганским правительством, представитель госдепартамента США сказал, что урегулирование путем переговоров — единственный способ положить конец 40-летней войне в Афганистане.

«Мы призываем стороны вступить в серьезные переговоры для определения политической дорожной карты будущего Афганистана, которая приведет к справедливому и прочному урегулированию», — сказал представитель госдепа.

По его словам, легитимность и помощь любому афганскому правительству возможны только в том случае, если это правительство будет уважать права человека.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Ранее стало известно, что США без предупреждения оставили авиабазу Баграм в Афганистане.