Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

МОК рассматривает перенос сроков Олимпиады

МОК намерен изменить сроки проведения Олимпиады из-за теплой погоды
Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает возможность переноса зимних Олимпийских игр на более ранние сроки из-за влияния потепления климата на зимние виды спорта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление председателя комиссии МОК Карла Штосса.

«Возможно, мы также обсуждаем, чтобы проводить зимние Олимпийские игры немного раньше — в январе, потому что это имеет последствия и для Паралимпиады», — заявил Штосс.

Он отметил, что проведение Паралимпийских игр, запланированных в Милане и Кортина-д'Ампеццо на 6-15 марта, является очень поздним сроком, так как погода уже достаточно теплая, чтобы растопить снег. В качестве альтернативы рассматривается схема, при которой основные Игры пройдут в январе, а Паралимпиада — в феврале.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее стало известно о намерении Швейцарии провести Игры-2038.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!