МОК рассматривает перенос сроков Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает возможность переноса зимних Олимпийских игр на более ранние сроки из-за влияния потепления климата на зимние виды спорта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление председателя комиссии МОК Карла Штосса.

«Возможно, мы также обсуждаем, чтобы проводить зимние Олимпийские игры немного раньше — в январе, потому что это имеет последствия и для Паралимпиады», — заявил Штосс.

Он отметил, что проведение Паралимпийских игр, запланированных в Милане и Кортина-д'Ампеццо на 6-15 марта, является очень поздним сроком, так как погода уже достаточно теплая, чтобы растопить снег. В качестве альтернативы рассматривается схема, при которой основные Игры пройдут в январе, а Паралимпиада — в феврале.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее стало известно о намерении Швейцарии провести Игры-2038.