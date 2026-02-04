В МИД РФ прокомментировали инициативу о вывозе обогащенного урана из Ирана

Захарова: инициатива о вывозе обогащенного урана из Ирана в РФ остается «на столе»

Инициатива о вывозе обогащенного урана из Ирана в РФ остается «на столе». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Россия в свое время предложила вывезти запасы иранского обогащенного уранового продукта на свою территорию. Данная инициатива и сейчас остается «на столе». Вместе с тем важно учитывать, что упомянутые запасы принадлежат именно Ирану», — сказала дипломат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана.

1 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что Тегеран и Вашингтон могут заключить справедливую ядерную сделку в короткие сроки.

3 февраля советник верховного лидера Ирана, адмирал Али Шамхани, заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее в Иране задумались о передаче обогащенного урана России.