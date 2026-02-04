Размер шрифта
Звезда «Короны» рассказала, как пять лет жила с паразитами

Актриса Клэр Фой отказалась от кофеина из-за паразитов в организме
Mario Anzuoni/Reuters

Британская актриса Клэр Фой призналась, что на протяжении пяти лет жила с паразитами в организме. Ее слова передает metro.co.uk.

Фой рассказала, что заразилась во время поездки в Марокко. Артистка обратилась ко врачу, когда начала стремительно терять вес. Тогда она узнала, что в ее организме поселились паразиты. Актриса назвала ситуацию мерзкой.

Фой отказалась от кофеина и села на диету, чтобы избавиться от паразитов. Она объяснила, что не хотела принимать сильнодействующие антибиотики.

Клэр Фой наиболее известна своей ролью королевы Елизаветы II в сериале «Корона». Она является лауреаткой двух премий «Эмми» и одной премии «Золотой глобус», а также четырехкратная номинантка на премию BAFTA. В ее фильмографии более 30 работ. Она снималась в таких проектах, как «Дыши ради нас», «Кошачьи миры Луиса Уэйна», «Человек на Луне», «Мы всем чужие», «Крошка Доррит».

Сериал «Корона» повествует о царствовании королевы Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступил Питер Морган.

Ранее сообщалось, что в Майами поставят огромную золотую статую Трампа.
 
