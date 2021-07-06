Путин посетит Кузбасс на праздновании 300-летия региона

Президент России Владимир Путин планирует во вторник, 6 июля, посетить Кемеровскую область, приурочив рабочую поездку к 300-летию Кузбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

«Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса», — указано в сообщении.

Путин возложит цветы к к монументу «Память шахтерам», посетит Кемеровское президентское кадетское училище, а также культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, который сейчас строится в Кемерово.

После чего президент России встретится с губернаторов Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Организовать празднование 300-летия Кузбасса предложил Владимиру Путину один из рабочих угольного размера «Черниговец» в 2018 году, когда российский президент посетил Кемеровскую область в прошлый раз. Эту идею позже поддержал Сергей Цивилев. Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Кузбасса в августе 2018 года.

Ранее Путин обсудил с главой Узбекистана обострение в Афганистане.