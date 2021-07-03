Прилепин назвал оксюмороном независимость Украины, Белоруссии и Армении

Независимость постсоветских государств таких как Украина, Белоруссия, Армения и другие неуместна в контексте проекта «Новая Евразия», который ранее представила партия «Справедливая Россия — За правду». Об этом в интервью «Газете.Ru» сказал сопредседатель партии Захар Прилепин.

«Была Орда, потом Русь, Россия, потом Российская империя, потом Советский Союз — все это политическое воплощение евразийского содружества. Оно находится на территории Евразии, и с тех или иных пор на каждом новом этапе оно возобновляется. В этом контексте независимые Армения, Украина, Белоруссия, ряд других территорий, конечно являются оксюмороном», — сказал Прилепин.

По его словам, «все это неизбежно будет включено в общую централизованную государственность».

18 июня руководство партии СРЗП приняло участие в учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия». По словам участников мероприятия, цель этого движения — создание центра по возрождению действенного евразийского союза.

Также Захар Прилепин сообщил, что внутри СРЗП между ним и председателем Сергеем Мироновым есть конкуренция.

Полный текст интервью Прилепина о его контактах с Кремлем, отношении к либералам и желании застроить всю Россию памятниками Сталину читайте на «Газете.Ru».