Прилепин назвал оксюмороном независимость Украины, Белоруссии и Армении
Независимость постсоветских государств таких как Украина, Белоруссия, Армения и другие неуместна в контексте проекта «Новая Евразия», который ранее представила партия «Справедливая Россия — За правду». Об этом в интервью «Газете.Ru» сказал сопредседатель партии Захар Прилепин.
«Была Орда, потом Русь, Россия, потом Российская империя, потом Советский Союз — все это политическое воплощение евразийского содружества. Оно находится на территории Евразии, и с тех или иных пор на каждом новом этапе оно возобновляется. В этом контексте независимые Армения, Украина, Белоруссия, ряд других территорий, конечно являются оксюмороном», — сказал Прилепин.
По его словам, «все это неизбежно будет включено в общую централизованную государственность».
18 июня руководство партии СРЗП приняло участие в учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия». По словам участников мероприятия, цель этого движения — создание центра по возрождению действенного евразийского союза.
Также Захар Прилепин сообщил, что внутри СРЗП между ним и председателем Сергеем Мироновым есть конкуренция.
Полный текст интервью Прилепина о его контактах с Кремлем, отношении к либералам и желании застроить всю Россию памятниками Сталину читайте на «Газете.Ru».