МИД прокомментировал требования Праги о компенсации

Москва считает неприемлемыми требования Чехии о выплате Россией компенсации за взрывы на складах во Врбетице, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, в правящих кругах Чехии нет единого мнения о версиях случившегося.

Два взрыва складов боеприпасов во Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет. В причастности к этому инциденту Прага подозревает российские спецслужбы. Москва в свою очередь отвергает данные обвинения.

Ранее чешские власти потребовали от России компенсировать ущерб в связи со взрывами во Врбетице.