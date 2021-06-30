Путин надеется, что США откажутся от идеи абсолютной гегемонии

Президент России в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о том, для чего нужна была встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве, если после этого продолжились провокации и угрозы в сторону РФ, а также зависит ли что-либо от американского лидера.

«От президента США многое зависит. Но вопрос в другом, в семье достаточно близких мне людей маленький ребенок, когда он нашкодил, ему мама сказала, больше так не делать, он нажал себе на лоб и «включил голову»... Условные мамы и папы в тех же Соединенных Штатах, успешные ученые, деятели... дают рекомендации своему политическому классу: период, когда мы были абсолютными гегемонами, период однополярного мира прошел», — сказал Путин.

Он отметил, что когда в США все поймут, что мир не однополярный, многое изменится.

При этом российский лидер подчеркнул, что какие бы санкции не принимали в отношении к России, все равно она развивается, ее оборонная промышленность развивается, в ряде областей страна даже обошла многие другие государства, в том числе Соединенные Штаты.

Президент РФ привел пример с Китаем.

«Если в 1991 году ВВП Китая был 20% от ВВП США, то сегодня это 120%... Наши партнеры понимают это (что другие страны развиваются — ред.), поэтому и была встреча в Женеве, а с другой стороны, — они пытаются сохранить свое монопольное положение, отсюда и эти провокации... это (хорошие отношения — ред.) не от нас зависит. Это зависит от них», — подчеркнул Путин.

Он также выразил надежду на то, что Мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения с США войдут в благоприятные рамки.

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