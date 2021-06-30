Путин назвал руководство Украины недружественным

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал нынешнее руководство Украины недружественным.

Путин отметил, что он не считает недружественным украинский народ, однако считает таковыми власти Украины.

«Мы — единое целое. Вот руководство сегодняшней Украины явно недружественное. Иначе трудно было бы объяснить проект закона о коренных народах, где русский народ не считается коренным.... Это же уму непостижимо», — сказал Путин.

Президент добавил, что везде есть узколобые люди, которые действуют «от чистого сердца, но не от большого ума».

Также в ходе «прямой линии» Путин рассказал, как избежать введения локдуана из-за распространения коронавирусной инфекции.

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