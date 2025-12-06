В Госдуме оценили реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа

Шеремет счел реакцию Зеленского на переговоры Путина с Уиткоффом нервозной

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал нервозной реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Просто удивляют нервозное заявление и реакция оскандалившегося Зеленского, сетующего на отсутствие у него полной информации о состоявшемся диалоге», — отметил парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что Зеленский сдал интересы Украины во имя коррупции и «грязных барышей, испачканных кровью простых украинцев», а теперь хочет, чтобы с ним вели диалог на равных.

В ночь на 3 декабря завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений Вашингтона выглядит «более-менее приемлемой».

5 декабря глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что Европе не сообщили деталей о переговорах Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

В этот же день Зеленский заявил о желании Украины получить от США информацию о прошедшей встрече в Москве. По его словам, в настоящее время Киев готов к любому развитию событий.

Ранее стало известно, что европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.