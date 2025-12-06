«Спартак» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Московский «Спартак» и столичное «Динамо» назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш, Угальде.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Фомин, Нгамале, Сергеев, Тюкавин, Гладышев.

Матч состоится на московской «Лукойл Арена» — домашнем стадионе «Спартака». Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:45 по московскому времени (изначально матч должен был стартовать на 15 минут раньше). «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Инал Танашев.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков.

19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал место команды в турнирной таблице РПЛ.