На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» и столичное «Динамо» назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш, Угальде.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Фомин, Нгамале, Сергеев, Тюкавин, Гладышев.

Матч состоится на московской «Лукойл Арена» — домашнем стадионе «Спартака». Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:45 по московскому времени (изначально матч должен был стартовать на 15 минут раньше). «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Инал Танашев.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков.

19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал место команды в турнирной таблице РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами