На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бездомная собака растерзала женщину, которая забрала ее с улицы

В США взятая с улицы собака растерзала новую хозяйку, защищавшую другого питомца
true
true
true
close
WRAL

В США женщина была растерзана собакой, которая напала на ее щенка. Об этом пишет Mirror.

Барбара Брюингтон, 38-летняя мать троих детей из Северной Каролины, ухаживала за бездомной собакой, которую приютила около шести месяцев назад. Недавно животное набросилось на другую, более мелкую собаку, ранее принадлежавшую женщине.

Хозяйка дома попыталась разнять животных, но бывший уличный пес набросился на нее. Американка пыталась защитить своего питомца, пока не потеряла сознание. В результате она получила тяжелые травмы и не дождалась приезда скорой помощи.

Как уточняется, собака Барбары выжила, а агрессивное животное усыпили сотрудники службы отлова.

Ранее в Новосибирске агрессивные собаки напали на девушку и растерзали ее шпица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами