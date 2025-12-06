Бездомная собака растерзала женщину, которая забрала ее с улицы

В США женщина была растерзана собакой, которая напала на ее щенка. Об этом пишет Mirror.

Барбара Брюингтон, 38-летняя мать троих детей из Северной Каролины, ухаживала за бездомной собакой, которую приютила около шести месяцев назад. Недавно животное набросилось на другую, более мелкую собаку, ранее принадлежавшую женщине.

Хозяйка дома попыталась разнять животных, но бывший уличный пес набросился на нее. Американка пыталась защитить своего питомца, пока не потеряла сознание. В результате она получила тяжелые травмы и не дождалась приезда скорой помощи.

Как уточняется, собака Барбары выжила, а агрессивное животное усыпили сотрудники службы отлова.

Ранее в Новосибирске агрессивные собаки напали на девушку и растерзали ее шпица.