Бывший вице-президент «Локомотива»: Инфантино вызывает большое удовольствие лизнуть Трампа

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус после жеребьевки чемпионата мира 2026 года подверг критике главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Инфантино доставляет большое удовольствие лизнуть лишний раз Трампа. Это подтверждается, когда на церемонии заиграла любимая песня, под которую проходила избирательная компания Трампа. И, конечно, вручение ему этого приза», — сказал Белоус.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Мигель Мадуро осудил вручение Премии мира Трампу.