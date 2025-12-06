На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нищий врач опасен для здоровья»: в Госдуме забили тревогу из-за зарплат медиков

Депутат Миронов призвал сделать зарплату врачей вдвое выше средней
true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Зарплата врача без переработок должна быть в два раза больше средней по региону, сообщил ТАСС глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

По словам парламентария, чиновники должны понять, что нищий врач опасен для здоровья.

«Оклад должен составлять не менее 70% от общего размера зарплаты», — заявил депутат и пояснил, что переработки, совмещения и работу на износ нужно исключить.

Миронов добавил, что зарплата врачей была определена «майскими указами» (так называют серию из 11 указов главы государства от 7 мая 2012 года с поручениями кабмину на 2012—2020 годы). Однако для получения этой суммы медики вынуждены работать на полторы ставки, «потому что на одну есть нечего, а на две некогда».

Депутат считает, что выплаты среднему медперсоналу должны соответствовать средней зарплате в регионе. Добиться повышения можно за счет прямого финансирования из бюджета в обход страховых медицинских организаций и фонда обязательного медицинского страхования и благодаря росту финансирования здравоохранения до 7% от ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) страны, заключил политик.

До этого в рамках проекта «Где (за) работать?» «Газета.Ru» поговорила с молодыми россиянами, которым работа в здравоохранении приносит не только удовольствие, но и высокий доход. Почему нельзя говорить дежурной сестре «спокойной ночи», зачем протезистам чувство юмора и почему любой биоматериал потенциально опасен — в нашем материале.

Ранее HR-эксперт спрогнозировала «жутчайший кадровый кризис» в России.

