Песков рассказал, когда Путин вернется с «удаленки»
Данила Титоренко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда Путин вернется с «удаленки».
«Путин де-факто никогда не был на «удаленке». «Удаленкой» это не назовешь. Все руководство страны во главе с президентом находятся постоянно в гуще событий. Сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе», — заявил Песков.
Он уточнил, что среди таких вызовов наиболее важными являются коронавирус и отношения с Западом.
«Удаленкой это никак не назовешь», — резюмировал Песков.
Ранее Песков рассказал о возможности ударов по кораблям НАТО.
По словам пресс-секретаря российского лидера, это будет худший сценарий, о котором лучше даже не думать.
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