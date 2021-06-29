Песков рассказал, когда Путин вернется с «удаленки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда Путин вернется с «удаленки».

«Путин де-факто никогда не был на «удаленке». «Удаленкой» это не назовешь. Все руководство страны во главе с президентом находятся постоянно в гуще событий. Сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе», — заявил Песков.

Он уточнил, что среди таких вызовов наиболее важными являются коронавирус и отношения с Западом.

«Удаленкой это никак не назовешь», — резюмировал Песков.

Ранее Песков рассказал о возможности ударов по кораблям НАТО.

По словам пресс-секретаря российского лидера, это будет худший сценарий, о котором лучше даже не думать.