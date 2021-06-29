СМИ сообщили о бегстве короля Эсватини из страны на фоне протестов

Король Эсватини Мсвати III экстренно покинул страну из-за крупных беспорядков в стране, пишет газета The East African.

По информации издания, монарх бежал из страны после того, как 28 июня акции протеста, которые были вызваны правительственным запретом на демонстрации, переросли в беспорядки. Их участники жгли и грабили магазины в городах. Место, куда направился Мсвати III, не уточняется.

Широкие акции протеста начались в Эсватини на прошлой неделе. Как сообщает издание, для их разгона полиция сначала пускала слезоточивый газ, после чего стала применять огнестрельное оружие с боевыми патронами.

В 2018 году Мсвати III переименовал королевство. Раньше оно называлась Свазилендом.

Королевство Эсватини по конституции страны является монархией. Законодательная и исполнительная власть в государстве принадлежит монарху. Он назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

Мсвати III взошел на престол в 1986 году после смерти своего отца Собуза II.