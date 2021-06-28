Губернатор Краснодарского края надел бейдж для защиты от COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев надел бейдж-антисептик для защиты от COVID-19. Фотография главы региона с блокатором коронавируса опубликована в его Instagram.

Позже Telegram-канал Readovka написал, что он защищается бейджиком с антисептиком и хлором якобы вместо прививки от COVID-19.

В пресс-службе губернатора РИА «Новости» объяснили, что Кондратьев использует бейдж-антисептик как дополнительное средство защиты от коронавируса, а не вместо вакцинации. При этом, по словам представителя пресс-службы администрации региона, губернатор уже сделал прививку от COVID-19.

В апреле 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков купил в аптеке блокатор от вирусов. Позже представитель Кремля затруднился ответить на вопрос об эффективности данного средства защиты и пояснил, что «сейчас каждый носит все, что можно, из превентивных средств». Через несколько дней Песков снял блокатор вирусов.