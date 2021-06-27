Разведка США подозревает ГРУ в атаках «направленной энергией» на американских госслужащих

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает Россию и конкретно Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) виновником в нескольких инцидентах с американскими государственными служащими за рубежом, в результате которых они якобы подверглись атакам некой «направленной энергии», сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Washington Post.

В этом материале авторы, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента Соединенных Штатов, указывают на несколько загадочных инцидентов, в которых несколько госслужащих США якобы подверглись направленному воздействию «направленной энергии» в виде скрытых акустических или иного рода атак. Результатом этих нападений стали повреждения мозга у госслужащих.

Среди этих инцидентов указывают события ноября 2016 года в Гаване, в результате которых пострадали 40 сотрудников посольства США в Кубе.

По словам авторов материала, на данном этапе в администрации Джо Байдена проверяют эту информацию и пытаются понять, «все ли правильно они поняли». В материале не представлены доказательства вины России в этих инцидентах.

Ранее в США заявили, что изучают информацию о причастности спецслужбы России к атакам «направленной энергии».