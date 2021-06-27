Опубликованы секретные документы о миссии эсминца Defender

Секретные документы Министерства обороны Великобритании были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент. Об этом пишет «Би-би-си».

Человек, обнаруживший 50-страничный документ, рассказал о своей находке редакции «Би-би-си» и пожелал остаться анонимным. В файлах идет речь о возможной реакции РФ на проход эсминца Defender, ранее пересекшего российскую границу.

В файлах Минобороны Великобритании миссия эсминца описывается как «невинный проход через территориальные воды Украины». При этом маневренный корабль находился под прикрытием стационарных орудий и вертолета, расположенного в ангаре судна.

Также в документах описывается, что миссия проводилась с учетом того, что Россия может отреагировать «агрессивно».

В документах отмечается, что для эсминца были разработаны и другие маршруты. Но в случае, если Великобритания выбрала бы один из них, Россия могла бы решить, что англичане «испугались и сбежали».

Британский эсминец Defender 23 июня пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что инцидент с эсминцем мог привести страны к военному столкновению.