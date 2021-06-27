Депутат Рады заявил, что британские спецслужбы вызывали Зеленского «на ковер»

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о том, что глава британской разведки Ричард Мур «вызывал на ковер» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев перестал восприниматься всерьез на международной арене.

«Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии», — заявил Кива.

Парламентарий отметил, что Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском только после встречи Зеленского с Муром.

«Хотя фактически белорусы всегда подставляли нам плечо, помогали нам в сложных вопросах», — пояснил он.

Кива подчеркнул, что подобная позиция не может быть оправдана и совершенно не отвечает интересам Украины.

В апреле стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак и начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер пришли к договоренности о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL.