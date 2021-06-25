Bloomberg: в ЕС отказались от проведения саммита с Путиным

Главы государств и правительств стран Европейского союза не поддержали идею федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита ЕС с участием президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, вопрос обсуждался на саммите Евросоюза в четверг, 24 июня, однако многие участники заявили, что их не устраивает либо само предложение, либо то, что оно было вынесено на рассмотрение в последний момент.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров. Такую инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон.

После появления такой информации исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не планирует участвовать в возможном саммите Евросоюз — Россия.