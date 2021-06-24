Зеленский рассказал, о чем мечтает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из его мечт является прекращение конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

«У меня очень много мечт. Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться…», — сказал он.

По словам лидера государства, ему было бы очень неприятно, если бы он потратил время людей, страны и своей семьи и не сделал то, что хочет.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его женой Еленой Зеленской. Также он хотел бы, чтобы его родители увидели изменения в государстве.

Ранее украинский президент заявил, что в том случае, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, вопрос разрыва связей с регионом будет внесен на референдум.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта происходят перестрелки.