Посол Антонов приступил к работе в Вашингтоне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уже приступил к активной работе с Госдепартаментом США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Наш посол уже приступил к работе. Это не просто слова, это действительно практическая работа с Госдепартаментом. Уже начались активные контакты», — сказала дипломат.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. Анатолий Антонов вернулся в Соединенные Штаты 20 июня.