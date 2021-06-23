Украинский военный уронил ножны от сабли перед президентом Грузии

Во время официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и его грузинской коллеги Саломе Зурабишвили солдат почетного караула выронил из рук ножны от сабли. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik.

На видеозаписи запечатлено, как солдат подходит к лидерам государств с поднятой саблей, а затем при попытке сложить оружие в ножны роняет их. Зурабишвили не придала значения случившемуся, а Зеленский улыбнулся.

Встреча президентов прошла в Мариинском дворце в Киеве. У лидера Грузии в рамках визита на Украину также запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.

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