МИД России назвал действия британского эсминца грубой провокацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала нарушение российской государственной границы британским эсминцем «Дефендер».

«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством», – заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также добавила, что посол Великобритании будет вызван в МИД России.

23 июня эсминец ВМС Великобритании «Дефендер» пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.