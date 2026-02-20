Высота сугробов в Москве стала рекордной за 70 лет метеонаблюдений

Высота сугробов в Москве, по данным на пятницу, 20 февраля, составила 80 сантиметров — это рекорд за 72 года наблюдений метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу учреждения.

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», — сказали в МГУ.

Причиной мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на 20 февраля, стал циклон «Валли», пришедший в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали выпадение до 25 мм осадков и увеличение сугробов на 25–31 см за период с 03:00 до 21:00 четверга. Из-за снегопада в аэропортах Москвы было отменено восемь рейсов.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, высота снежного покрова на главной столичной метеостанции ВДНХ достигла 68 см, обновив суточный рекорд. Предыдущее достижение для этого дня составляло 64 см и было установлено в 2024 году.

Ранее московские власти объявили о круглосуточной уборке снега в городе.