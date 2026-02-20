В МЧС рассказали, сколько крыш в России обрушилось под тяжестью снега

МЧС: с начала года года в РФ произошло более 120 обрушений крыш из-за снега

С начала 2026 года в России зафиксировано более 120 обрушений крыш под тяжестью снега, из них порядка 60 случаев произошли за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры — в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что больше всего обрушений произошло в Центральном и Приволжском федеральных округах.

20 февраля в подмосковном Подольске под тяжестью снега рухнула крыша распределительного центра, а также завалилось на бок недавно построенное здание супермаркета. В момент происшествия людей внутри не было.

Накануне днем в этом же районе под тяжестью снега обрушилась крыша овощебазы. После первого обрушения пострадавших не было, и рабочим разрешили вернуться к работе. Позднее произошло второе обрушение, под завалами оказался мужчина. Его передали медикам, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в Нижегородской области произошло обрушение крыши в детском саду.