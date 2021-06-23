Путин заявил, что Россия не диктует свою волю другим странам

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Президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого... Президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого...
Президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия никогда не диктует свою волю другим странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время IX Московской конференции по международной безопасности, передает РИА «Новости».

«Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами», — подчеркнул российский лидер.

Конференция проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, на котором представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов стремятся найти ответы на ключевые вопросы глобальной безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в ближайшее время приступят к переговорам по стратегической стабильности. По его словам, Москва предложила на первом этапе обсудить взаимные беспокойства в сфере безопасности.