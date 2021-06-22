В Кремле пояснили, почему статья Путина опубликована в немецкой газете

Статья президента России Владимира Путина была опубликована в немецкой газете, потому что его слова обращены к европейцам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о европейской истории. Слова президента обращены к европейцам: к тем, с кем мы делим один континент», — пояснил Песков.

Ранее в немецкой еженедельной газете Die Zeit была опубликована статья Путина, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней российский лидер говорит о готовности к восстановлению партнерства с Европой. По его словам, Москва строила свои отношения с европейскими странами в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, но этому процессу помешало расширение Североатлантического альянса.

До этого об отношениях с Россией высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она призвала страны ЕС поддерживать открытый диалог с Москвой, если это делает Вашингтон. Согласно ее позиции, члены Евросоюза подвергаются «гибридным нападениям», но диалог с Россией необходим для сохранения безопасности европейских стран.

В ходе встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве, американский лидер заявил о том, что намерен продолжать диалог с российской стороной. Как считает Меркель, подобная позиция «справедлива» и для ЕС.