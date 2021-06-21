Еще семь стран запретили полеты белорусских перевозчиков

Семь стран присоединились к решению ЕС о закрытии неба для белорусских перевозчиков. Об этом сообщает Совет ЕС.

«Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также стран ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к решению Совета», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Евросоюз примет четвертый пакет санкций против Белоруссии, который будет направлен на белорусский экспорт. Планируется, что санкции примут на саммите ЕС 24-25 июня.

Запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Союза и на их допуск в европейские аэропорты действует с 5 июня. Глава Евросовета Шарль Мишель пояснял, что ЕС продолжит воздействовать на Белоруссию, пока власти не освободят блогера Романа Протасевича.

Протасевич был задержан правоохранительными органами Белоруссии со своей девушкой Софьей Сапегой после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, в котором он летел, по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку в Минске. Инцидент вызвал международный скандал.