Пашинян заявил, что в Армении произошла «стальная» революция

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя предварительные результаты внеочередных парламентских выборов в республике, заявил, что в стране произошла «стальная» революция. Об этом политик сказал в ходе выступления, трансляция которого велась на его странице в Facebook.

По его словам, армянский народ за три года осуществил вторую революцию.

«На этот раз «стальную», вместо «бархатной»», — сказал Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на выборах.

Он уверен, что победа его партии «восстановит общественную и национальную консолидацию».

Кроме того, и. о. премьера заявил, что по предварительным итогам выборов в республике «Гражданский договор» сформирует большинство в парламенте.

«Пока еще не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство», — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что народ Армении сделал свой выбор, «произошло то, что было предсказано». «А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось», — пояснил политик.

Пашинян также считает, что страница фальсификации выборов в стране навсегда закрыта. Он сообщил, что в ближайшие дни начнет политические консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна лидирует после обработки почти половины участков, набирая 58,52%. Блок «Армения» экс-президента Армении Роберта Кочаряна набирает 18,56%.