Антонов назвал очень серьезными проблемы в отношениях России и США

Проблемы в отношениях с Соединенными Штатами являются очень серьезными и Россия готова к конструктивному разговору для поиска решений. Об этом по прибытии в Нью-Йорк заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает РИА «Новости».

16 июня в Женеве прошла встреча глав России и США. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Одним из итогов встречи стала договоренность о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

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