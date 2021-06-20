Посол РФ назвал новые санкции США не тем сигналом, которого ждали после саммита

Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовящихся новых санкциях в отношении России не тот сигнал, которого ожидали после саммита в Женеве. Об этом по прибытии в Нью-Йорк заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что США готовят новые санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».

16 июня в Женеве прошла встреча глав России и США. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Одним из итогов встречи стала договоренность о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.