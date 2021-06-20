Путин написал статью к 80-летию начала ВОВ

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА «Новости».

Материал будет опубликован в немецком издании.

Кроме того, 22 июня президент возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и произнесет речь. До этого, 21 июня, он встретится в Кремле с членами Государственной думы, а на неделе пройдет его совещание с членами правительства.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов страны, а также граждан Украины, которые пытались опубликовать фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка».