Путин написал статью к 80-летию начала ВОВ
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА «Новости».
Материал будет опубликован в немецком издании.
Кроме того, 22 июня президент возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и произнесет речь. До этого, 21 июня, он встретится в Кремле с членами Государственной думы, а на неделе пройдет его совещание с членами правительства.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов страны, а также граждан Украины, которые пытались опубликовать фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка».
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