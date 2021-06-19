ЛДПР выдвинула Дегтярева в губернаторы Хабаровского края

Члены ЛДПР выдвинули действующего временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборы главы региона, сообщает ТАСС.

Решение было принято единогласно.

Ранее Дегтярев заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным решил выдвигаться на пост губернатора.

Он занимает пост временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края с 20 июля 2020 года. На эту должность он был назначен после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела.

В сентябре текущего года в 49 субъектах Российской Федерации пройдут выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и законодательных собраний.