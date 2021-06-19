ЛДПР выдвинула Дегтярева в губернаторы Хабаровского края
Полина Рутковская
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Члены ЛДПР выдвинули действующего временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборы главы региона, сообщает ТАСС.
Решение было принято единогласно.
Ранее Дегтярев заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным решил выдвигаться на пост губернатора.
Он занимает пост временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края с 20 июля 2020 года. На эту должность он был назначен после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела.
В сентябре текущего года в 49 субъектах Российской Федерации пройдут выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и законодательных собраний.
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