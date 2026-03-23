Сбер стал титульным партнером восьми кибертурниров

Сбер объявил о старте титульного партнерства с Федерацией компьютерного спорта России по восьми ключевым соревнованиям: Чемпионату и Кубку России, студенческим и школьным лигам, а также международным чемпионатам. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Общее число участников турниров в 2026 году прогнозируется на уровне 70 тыс. человек. Лучшие игроки получат дополнительные денежные призы в различных дисциплинах.

Как подчеркнул первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, турниры ФКС ценны тем, что они развивают массовый киберспорт и объединяют широкое сообщество игроков и болельщиков.

«Поддерживая такие инициативы, мы создаем равные условия для молодых игроков, которые хотят развиваться в этой среде и выходить на профессиональный уровень. В новом сезоне мы продолжаем партнерство с Федерацией и интегрируем в турниры собственные технологии, включая GigaChat, который стал титульным партнером ряда соревнований. Мы рассматриваем киберспорт как среду для практического применения цифровых решений и демонстрации их возможностей», — сказал он.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит назвал продление партнерства закономерным результатом многолетней совместной работы.

«Мы прошли путь от точечной поддержки турниров до полноценного стратегического сотрудничества. Сбер активно включается в развитие флагманских соревнований федерации для всех возрастов и уровней подготовки киберспортсменов — от школьников до профессиональных коллективов. В этом году мы продолжим сотрудничать по ключевым проектам прошлого года, а также аудитория увидит новые совместные турниры», — сказал он.

Первым мероприятием станет финал Школьной лиги Сбера 28–29 марта на VK Play Арене в Москве. Финалисты разыграют кубок, призовой фонд и дополнительные номинации от Сбера по пяти дисциплинам.

В рамках партнерства Сбер привлечет известных киберспортсменов и стримеров для продвижения турниров, проведения автограф-сессий и награждения победителей. Обновится фирменный стиль соревнований, появятся активности на финалах и конкурсы для зрителей.

В 2026 году банк проведет четвертый Киберспортивный турнир по Dota 2 и Counter-Strike 2 в Москве с разделением на два дивизиона — любительский и профессиональный. Федерация компьютерного спорта выступит техническим оператором.