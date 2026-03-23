Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Скончалась двукратная паралимпийская чемпионка Елесина

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам среди слепых Алевтина Елесина умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и ее достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов», — говорится в сообщении ПКР.

Церемония прощания со спортсменкой состоится 25 марта в Екатеринбурге.

Елесина завоевала золотые медали в гонках на 5 км на Паралимпиадах 1992-го и 1994 года. Также в активе лыжницы три серебряные и одна бронзовая награда Игр. Она является заслуженным мастером спорта России.

10 марта обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Динамо» Сергей Некрасов скончался на 54-м году жизни..

Ранее итальянский велогонщик погиб в ДТП во время тренировки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
