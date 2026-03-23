Скончалась двукратная паралимпийская чемпионка Елесина

Двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам среди слепых Алевтина Елесина умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и ее достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов», — говорится в сообщении ПКР.

Церемония прощания со спортсменкой состоится 25 марта в Екатеринбурге.

Елесина завоевала золотые медали в гонках на 5 км на Паралимпиадах 1992-го и 1994 года. Также в активе лыжницы три серебряные и одна бронзовая награда Игр. Она является заслуженным мастером спорта России.

