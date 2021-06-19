В Белом доме опровергли информацию о блокировке помощи Украине в области безопасности

В Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. Об этом сообщается на официальном сайте американской администрации со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

По ее словам, на прошлой неделе Киеву был предоставлен пакет помощи в области безопасности на сумму 150 миллионов долларов. За два дня до саммита США--Россия 46-й президент Джо Байден заявил, что поддержка Украины будет продолжена.

Помимо того, Вашингтон подготовил резервные фонды на случай, если Россия вторгнется на территорию Украины, обратили внимание в пресс-службе Белого дома.

Подчеркивается, что Байден прямо сказал президенту России Владимиру Путину, что США непоколебимо будут помогать в сохранении суверенитета Украины.

Ранее появилась информация, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине на $100 млн. Пакет военной помощи также включает в себя системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковые вооружения.