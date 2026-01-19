Адвокат раскрыл, вернется ли Долина в Россию

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин уточнил, что народная артистка России вернется в Россию, несмотря на скандал с ее принудительным выселением из квартиры. Его слова передает ТАСС.

По словам Пудовкина, Долина «обязательно» вернется на родину, однако он не может назвать конкретную дату. Другими деталями представитель певицы делиться не стал.

19 января 2026 года истекает срок добровольного выселения певицы из спорной квартиры. Поскольку сама артистка находится за рубежом, вскрывать дверь в жилье приехали судебные приставы.

На момент написания данной новости известно, что семью певицы уже выписали из квартиры в Хамовниках. С регистрационного учета сняты сама певица, ее дочь и внучка.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

Артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. Во время судов артистка продолжала проживать в квартире.

Ранее стало известно, что адвокат Лерчек подал ходатайство о возврате изъятых украшений и дорогих часов.