Команду Долиной принудили оплатить вскрытие замков

Представители певицы Ларисы Долиной вынуждены были оплатить услуги профессионального мастера по вскрытию замков. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, стоимость услуги составила 15 тысяч рублей. Процедуру провел специалист по имени Максим, она заняла всего десять минут — для доступа в помещение пришлось просверлить новое отверстие, после чего замок был успешно вскрыт.

Mash отмечает, что расходов можно было избежать, если бы певица лично присутствовала при передаче жилья и передала ключи в установленном порядке.

19 января 2026 года истекает срок добровольного выселения певицы из спорной квартиры. Поскольку сама артистка находится за рубежом, вскрывать дверь в жилье приехали судебные приставы.

На момент написания данной новости известно, что семью певицы уже выписали из квартиры в Хамовниках. С регистрационного учета сняты сама певица, ее дочь и внучка.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

Артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. Во время судов артистка продолжала проживать в квартире

