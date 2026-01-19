В ЕС заявили о возвращении мышления Холодной войны

Европа на фоне угроз президента США Дональда Трампа наблюдает возвращение мышления времен Холодной войны, где «география рассматривается как судьба», а влияние — «как игра с нулевой суммой», а независимость — как стратегический риск, а не как демократический выбор. Об этом в статье для New York Times написал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

«Мы наблюдаем возвращение старого стратегического рефлекса: мышления времен Холодной войны, в котором география рассматривается как судьба, влияние — как игра с нулевой суммой, а независимость — как стратегический риск, а не как демократический выбор», — отметил он.

Берсе написал, что угрозы Трампа Гренландии «поставили под сомнение права, согласие и демократический выбор народа» острова. И теперь, отметил он, странам «по обе стороны Атлантики» нужно задать себе вопрос: хотят ли мы они «жить в мире, где демократия воспринимается как слабость, правда — как мнение, а справедливость — как выбор?».

По его словам, если бы Трамп действительно хотел обеспечить свою национальную безопасность США, то просто расширил бы военное сотрудничество с Гренландией, а не угрожал бы ей. Поэтому угрозы Трампа Берсе назвал «логикой сфер влияния» и «отголоском доктрины Монро».

Генсек заявил, что Совет Европы готов поддержать Данию и Гренландию «посредством конкретного правового и институционального сотрудничества». И если Европе «не удастся сформулировать правовое и политическое видение», то другие страны «заполнят вакуум», считает он.

«На кону стоит не только суверенитет Гренландии, но и доверие. Союзы основаны на предсказуемости и на ожидании соблюдения закона от союзной державы. Если международное право можно игнорировать, когда соблюдать его неудобно, доверие утрачивается. Если стратегические расчеты приводят к пренебрежению суверенитетом Гренландии, как Европа сможет продолжать верить в обязательства США в других областях?», — задался вопросом Берсе.

Генсек также отметил, что Европа «не позёрствует», когда настаивает на суверенитете Гренландии, а «защищает» то, что «делает сильным» США и Европу.

«Игнорировать это — значит создать опасный прецедент, который может разрушить трансатлантические связи и ослабить основы, на которых мы стоим. Международное право либо универсально, либо бессмысленно. Гренландия покажет, какой из вариантов мы выберем», — написал он.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости аннексировать Гренландию для обеспечения нацбезопасности США. Против этого выступили власти острова, а европейские страны НАТО заявили о совместной разведывательной миссии в Гренландии.

Против участников миссии НАТО в Гренландии Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, которые с 1 июня должны повыситься до 25%. Также СМИ сообщили о том, что страны ЕС рассматривают вариант введения пошлин против США на сумму €93 млрд или же ограничения доступа компаний из Штатов на европейский рынок.

Ранее в Совфеде заявили о «дурацком» положении европейцев.