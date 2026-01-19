Премьер-министр Чехии Бабиш: ЕС слишком поздно захотел возобновить диалог с РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью на YouTube канале портала Mandiner заявил, что страны ЕС слишком поздно захотели возобновить диалог с Россией.

По его словам, сегодня все больше людей говорят о необходимости проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вопрос ... в том, не слишком ли поздно для этого», — отметил Бабиш.

Он добавил, что достичь мирного соглашения по Украине без участия президента США Дональда Трампа практически невозможно.

19 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня, как никогда, есть возможность завершить конфликт на Украине.

Белорусский лидер отметил, что не стоит зацикливаться на территориальных вопросах.

В конце декабря Лукашенко заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский привел к разрушению процветающего региона Европы, и призвал его к мирным переговорам, пока ситуация не стала необратимой.

Ранее Зеленский пригрозил России откручиванием носа.