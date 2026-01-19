Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Чехии прокомментировали желание ЕС возобновить диалог с Россией

Премьер-министр Чехии Бабиш: ЕС слишком поздно захотел возобновить диалог с РФ
Ondrej DemI/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью на YouTube канале портала Mandiner заявил, что страны ЕС слишком поздно захотели возобновить диалог с Россией.

По его словам, сегодня все больше людей говорят о необходимости проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вопрос ... в том, не слишком ли поздно для этого», — отметил Бабиш.

Он добавил, что достичь мирного соглашения по Украине без участия президента США Дональда Трампа практически невозможно.

19 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня, как никогда, есть возможность завершить конфликт на Украине.

Белорусский лидер отметил, что не стоит зацикливаться на территориальных вопросах.

В конце декабря Лукашенко заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский привел к разрушению процветающего региона Европы, и призвал его к мирным переговорам, пока ситуация не стала необратимой.

Ранее Зеленский пригрозил России откручиванием носа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655963_rnd_6",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+