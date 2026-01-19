Андреева вышла во второй круг Australian Open, выиграв третий сет 6:0

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В матче первого круга 18-летняя представительница России обыграла хорватку Донну Векич. Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:0.

Векич сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. Андреева подала навылет один раз, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

За выход в следующий раунд Андреева сыграет с теннисисткой из Греции Марией Саккари.

17 января Андреева выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде. В финальном поединке представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

