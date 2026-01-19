Размер шрифта
ФНС банкротит московский хоккейный клуб «Юнисон» за долг в 9,3 млн рублей

Московский хоккейный клуб «Юнисон» задолжал налоговой более девяти миллионов рублей, ФНС уже подала заявление о его банкротстве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, отметив, что клуб также должен около 8,4 млн рублей «ВТБ Арене».

«16 января Федеральная налоговая служба подала заявление о банкротстве столичного хоккейного клуба «Юнисон». Арбитражный суд города Москвы пока не принял его к производству. Текст заявления в настоящее время не опубликован, однако известно, что ООО «ХК «Юнисон» состоит в реестре должников ФНС. На ноябрь 2025 года сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам превышала 9,3 млн рублей. Также, по данным картотеки арбитражных дел, ООО «ВТБ Арена» требует с клуба почти 8,4 млн рублей (на одноименной площадке проводились домашние матчи), еще 3,2 млн рублей составляет задолженность по договору фрахтования с Анной Прокофьевой и 5000 рублей — по обязательным платежам перед Соцстрахом», — сообщили в сервисе.

Там напомнили, что хоккейный клуб «Юнисон-Москва» был основан в 2022 году. Его генеральный директор — Денис Мозговой, учредитель — акционерное общество «КФФ». Первые два сезона «Юнисон» провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, еще один — во Всероссийской хоккейной лиге, по результатам которого занял 32-е место, набрав 45 очков в 64 матчах.

Летом 2025 года клуб объявил, что не примет участие в сезоне 2025-2026 и приостанавливает свою деятельность «по итогам внутреннего анализа текущей организационно-финансовой ситуации, а также в связи с невозможностью согласовать график проведения домашних матчей на одной арене».

