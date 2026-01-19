«Рыдали, чтобы снять стресс»: раскрыт самый грустный герой русской классики

Абсолютное большинство читателей (95%) признались, что не раз плакали при прочтении книг, а 67% прямо заявили, что им нравится погружаться в грустные истории. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования Литрес, «Ростелекома» и «Читай-города».

По мнению большинства опрошенных (67% респондентов), сентиментальные книги помогают им прожить сильные эмоции и снять внутреннее напряжение; 34% выделили правдивость и психологическую глубину таких произведений; 26% подчеркнули, что контраст с печальными историями помогает ярче ощутить радость жизни и ценить то, что имеешь.

Только 33% читателей не интересуются грустными книгами — по мнению 52% из них, повседневная жизнь и так полна стресса, а литература должна помогать отвлечься и поднимать настроение.

В рейтинге самых грустных классических произведений лидирует рассказ Антона Чехова «Каштанка» (24%). Вторую строчку разделили «Шинель» Николая Гоголя и «Муму» Ивана Тургенева (по 22%), а третье место заняли «Анна Каренина» Льва Толстого и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (по 21%).

Среди современных произведений пальма первенства досталась роману Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» (47%), второе место занял «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза (35%), третье — «Дневник памяти» Николаса Спаркса (24%).

Звание самого меланхоличного литературного героя досталось Мастеру из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (26%). На втором месте — Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Федора Достоевского (21%), на третьем — Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого (16%).

